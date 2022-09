POL-BOR: Ahaus - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf Erhardstraße

Reken - Maria Veen (ots) - Tatzeit: 30.09.2022, 03:25 Uhr; Tatort: Reken - Maria Veen, Poststraße In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte in Maria Veen in der Gemeinde Reken einen Geldautomaten gesprengt. Das Geschehen spielte sich gegen 03:25 Uhr in der Filiale einer Bank an der Poststraße ab. Menschen kamen bei der Explosion nicht zu Schaden. Die Wucht der Detonation beschädigte das Gebäude jedoch erheblich. Die ...

