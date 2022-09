Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Maria Veen - Geldautomat gesprengt

Reken - Maria Veen (ots)

Tatzeit: 30.09.2022, 03:25 Uhr; Tatort: Reken - Maria Veen, Poststraße

In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte in Maria Veen in der Gemeinde Reken einen Geldautomaten gesprengt. Das Geschehen spielte sich gegen 03:25 Uhr in der Filiale einer Bank an der Poststraße ab. Menschen kamen bei der Explosion nicht zu Schaden. Die Wucht der Detonation beschädigte das Gebäude jedoch erheblich. Die Täter flüchteten per Pkw. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (02861) 9000 mit der Kripo in Borken in Verbindung zu setzen. (to)

