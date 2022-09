POL-BOR: Ahaus - schwerer Verkehrsunfall auf der Ammelner Straße

Bocholt (ots) - Unfallzeit: 29.09.2022, 07:25 Uhr; Unfallort: Bocholt, Münsterstraße / Am Kreuzberg Leichte Verletzungen haben sich zwei Schülerinnen im Alter von zwölf Jahren am Donnerstag in Bocholt zugezogen. Die Mädchen wollten gegen 07.25 Uhr von der Straße Am Kreuzberg kommend die Münsterstraße queren. Dabei wurde eine der Bocholterinnen von einem querenden Wagen touchiert. Der Fahrer, ein 78 Jahre alter ...

