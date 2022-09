Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schulwegunfall auf Münsterstraße

Bocholt (ots)

Unfallzeit: 29.09.2022, 07:25 Uhr;

Unfallort: Bocholt, Münsterstraße / Am Kreuzberg

Leichte Verletzungen haben sich zwei Schülerinnen im Alter von zwölf Jahren am Donnerstag in Bocholt zugezogen. Die Mädchen wollten gegen 07.25 Uhr von der Straße Am Kreuzberg kommend die Münsterstraße queren. Dabei wurde eine der Bocholterinnen von einem querenden Wagen touchiert. Der Fahrer, ein 78 Jahre alter Bocholter, hatte die Radfahrerinnen übersehen, als er von der Straße Am Kreuzberg nach links abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß gerieten die Radfahrerinnen aneinander und fielen beide zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Für alle Unfallbeteiligten zeigten Ampeln Grünlicht. (db)

