Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall in der Bahnunterführung

Gronau (ots)

Unfallzeit: 29.09.2022, 17:15 Uhr; Unfallort: Gronau, Losserstraße - Bahnunterführung

Leichte Verletzungen hat sich eine Elfjährige bei einem Verkehrsunfall in Gronau zugezogen. Die Radfahrer war zusammen mit einer Freundin auf dem Geh-/ Radweg der Bahnunterführung in Richtung Steinstraße unterwegs, als ihr ein Radfahrer entgegenkam. Nach Schilderung der Mädchen sei dieser mittig gefahren. So kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Gronauerin stürzte. Der entgegenkommende Mann hielt kurz an, fuhr dann jedoch weiter. Es hatte nach Angaben der Kinder den Anschein, dass es sich bei dem Radfahrer um einen Menschen mit Behinderung gehandelt hat. Eine Behandlung der Verletzungen war zunächst nicht erforderlich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

