POL-BOR: Reken - Maria Veen - Nachtragsmeldung zu: "Geldautomat gesprengt"

Reken (ots)

Tatzeit: 30.09.2022, 03:25 Uhr;

Tatort: Reken - Maria Veen, Poststraße

Die Ermittlungen der Polizei haben weitere Einzelheiten zum Hergang der Tat erbracht. Demnach waren mindestens drei Tatverdächtige beteiligt an der Sprengung des Geldautomaten an der Poststraße in Maria Veen. Das Geschehen hatte sich, wie berichtet, in der Nacht zum Freitag gegen 03:25 Uhr abgespielt (link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5333509). Über Art und Umfang einer möglichen Beute liegen aufgrund der erheblichen Zerstörungen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Täter flüchteten in einem dunklen Pkw, vermutlich der Marke Golf oder Opel. Das Fahrzeug habe vorn über ein durchgehendes Lichtband verfügt. Die Unbekannten entfernten sich in Richtung Bundesstraße 67. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

