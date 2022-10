Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrecher dringen in Wohnhäuser ein

Gescher (ots)

Tatzeit: 01.10.2022, zwischen 16:00 Uhr und 23:30 Uhr;

Tatorte: Gescher, Tungerloh-Capellen und Franz-Josef-Straße

Einbrecher haben ihr Unwesen in Gescher getrieben. Am Samstagnachmittag drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Bauerschaft Tungerloh-Capellen ein. Um hineinzukommen, hatten die Einbrecher sich an einem Fenster zu schaffen gemacht. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld. Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstagabend an der Franz-Josef-Straße: Aus einem Wohnhaus entwendeten die Unbekannten Schmuck. Sie hatten sich über die Terrassentür Zugang verschafft. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell