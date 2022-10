Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Radfahrer leicht verletzt

Borken (ots)

Unfallzeit: 01.10.2022, 13:10 Uhr;

Unfallort: Borken-Marbeck, Eschweg

Beim Anfahren vom Straßenrand hat ein Autofahrer am Samstag gegen 13.10 Uhr in Borken-Marbeck einen entgegenkommenden Radfahrer übersehen und erfasst. Der 29-Jährige Borkener hatte an der aus seiner Sicht linken Seite der Straße Eschweg gestanden und nach rechts in Richtung Marbeck losfahren wollen. Der 57 Jahre alte Radfahrer aus Borken kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. (to)

