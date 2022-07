POL-HAM: Einbruch in Reisebüro - Täter flüchtet

Hamm-Herringen (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagnacht, 16. Juli bis Montagmorgen, 18. Juli, in Büros auf einem Firmengelände auf der Hafenstraße ein. Gewaltsam hebelten die Täter eine Tür zum Bürogebäude auf und entwendeten einen einen Computer samt Bildschirm. Die Tat wurde am Montagmorgen gegen 8 Uhr bemerkt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter ...

