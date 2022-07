Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftungen an Auto und Feldern

Hamm-Bockum-Hövel/Heessen (ots)

Bei drei Fällen von Brandstiftungen in Bockum-Hövel und Heessen zwischen Freitag und Sonntag sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Am Freitagmorgen, 15. Juli, gegen 7.10 Uhr, bemerkte ein 24-Jähriger ein brennendes Auto auf einem Schotterparkplatz eines Skoda-Händlers an der Hammer Straße. Der Parkplatz liegt an dem Teil der Hammer Straße, der zur Halde Radbod führt.

Die Feuerwehr löschte den brenndenden Skoda Kodiaq, der durch das Feuer komplett zerstört wurde. Es entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro.

Am Freitagabend gegen 23.30 Uhr brannte ein Teil eines Stoppelfeldes am Krutmanns Weg, Ecke Krutmerfeld in Bockum-Hövel. Ein etwa ein Meter langer Streifen von Ernteresten (Stroh und Stoppeln) geriet auf einer Länge von etwa 750 Meter in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer.

Stroh auf einem Feld zwischen der Straße Ennigerberg und Bornstraße wurde am Sonntag ebenfalls in Brand gesetzt. Die gegen 0.30 Uhr alarmierte Feuerwehr löschte die etwa 35 Meter lange und zwei Meter breite Brandstelle.

Die Polizei Hamm bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die möglichen Zeugen in der Nähe der jeweiligen Brandorte aufgefallen sind. Telefon: 02381 916-0 oder E-Mail: hinweise.hamm@polizei.nrw.de (hei)

