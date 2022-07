POL-HAM: Einbruch in Büro auf der Hafenstraße

Hamm-Bockum-Hövel/Heessen (ots) - Bei drei Fällen von Brandstiftungen in Bockum-Hövel und Heessen zwischen Freitag und Sonntag sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Am Freitagmorgen, 15. Juli, gegen 7.10 Uhr, bemerkte ein 24-Jähriger ein brennendes Auto auf einem Schotterparkplatz eines Skoda-Händlers an der Hammer Straße. ...

