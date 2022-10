Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Motorrollers

Gronau (ots)

Tatzeit: zwischen 30.09.2022, 18:00 Uhr, und 01.10.2022, 12:00 Uhr;

Tatort: Gronau, Losserstraße

Einen Motorroller haben Unbekannte in Gronau gestohlen. Die Täter entwendeten ein schwarz lackiertes Fahrzeug vom Typ Peugeot Speedfight. Es hatte verschlossen an einem Haus an der Losserstraße gestanden. Dort kam es zwischen Freitagabend und Samstagmittag zu der Tat. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

