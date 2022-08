POL-W: W - Zeugenaufruf: Auto in Leitplanke gedrängt

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Sonntag, in den frühen Morgenstunden (21.08.2022, 03:07 Uhr bis 08:40 Uhr), kam es zu einer Unfallflucht in Solingen. Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit einem Fahrzeug einen geparkten, grauen Audi A7 und entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach ersten Erkenntnissen dürfte das flüchtige Fahrzeug im Heckbereich beschädigt sein. An dem geparkten ...

