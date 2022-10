Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Werkzeug entwendet

Bocholt (ots)

In Firmenwagen eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Bocholt-Biemenhorst. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang zu den Fahrzeugen, die auf den Grundstücken zweier Firmen am Büssinghook standen. Die Diebe entwendeten verschiedene Werkzeuge. Dazu zählen mehrere Bohrmaschinen, eine Fräse, ein Industriestaubsauger und Multi-Tools sowie ein Winkelschleifer, ein Lasergerät und zwei Leitern. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

