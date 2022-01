Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Polizei fasst Restaurant-Einbrecher

Krefeld (ots)

Am Dienstag (11. Januar 2022) kurz vor 5 Uhr morgens brach ein Mann in ein asiatisches Restaurant auf der Evertsstraße ein und entwendete drei Tablets, mehrere hochwertige Sushimesser und einige Flaschen mit Alkohol. Während er im Laden seine Beute zusammensuchte, wurde der Täter von einem Verwandten des Inhabers beobachtet, der in den hinteren Räumlichkeiten des Geschäfts übernachtet hatte. Nachdem der Einbrecher das Restaurant verlassen hatte, rief der Zeuge die Polizei. Die Beamten konnten den Verdächtigen in der Nähe stellen. Neben dem Diebesgut fanden sie bei ihm auch Einbruchswerkzeug und eine kleine Menge Drogen. Den 43-jährigen Polen erwartet nun ein Strafverfahren. (12)

