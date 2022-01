Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Benrad-Nord: Frau prallt mit ihrem Fahrzeug auf eisglatter Straße gegen Baum

Krefeld (ots)

Heute (6. Januar 2022) um 8:30 Uhr, kam eine 54-jährige Krefelderin auf der Gatherhofstraße mit ihrem Nisssan auf glatter Straße ins Schleudern und fuhr ungebremst gegen einen Baum. Dabei wurde sie so in ihrem Auto eingeklemmt, dass sie von der Feuerwehr daraus befreit werden musste. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme wurde die Gatherhofstraße zwischen der Einmündung Krützpoort und der Hinsbecker Straße gesperrt.

Am heutigen Tag kam es zwischen 07:50 und 9:10 Uhr zu fünf weiteren witterungsbedingten Unfällen - einer davon lediglich mit Sachschaden - bei denen fünf Personen leicht verletzt wurden. (10)

