POL-KR: Cracau: Zwei Mülltonnen in Brand geraten - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (6. Januar 2022) sind zwei Mülltonnen am Dampfmühlenweg in Brand geraten. Gegen 1:45 Uhr hörte ein Zeuge laute Geräusche von der Straße. Er bemerkte vom Fenster aus drei junge Männer, die sich an den Mülltonnen befunden haben. Als er sie ansprach, flüchtete einer der Männer in Richtung Ostwall, die beiden anderen in Richtung St.-Anton-Straße.

Kurz darauf schlugen aus einer der Mülltonnen Flammen, die schnell auf eine angrenzende Tonne übergriff. Der Zeuge informierte die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Die Mülltonnen wurden durch die Hitze komplett zerstört, verletzt wurde niemand.

Die Täter beschrieb der Zeuge als dunkel gekleidet, einer habe eine Kapuze getragen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (8)

