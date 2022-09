Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald -- Bollschweil -- Brand in einer Wohnung - eine leicht verletzte Person

Freiburg (ots)

Am Sonntag, gegen 01:00 Uhr, wurde bei der Integrieren Leitstelle in Freiburg in einem Wohnhaus in Bollschweil, Ortsteil Ellighofen, ein Wohnungsbrand mitgeteilt.

Das sofortige Einschreiten der örtlichen Feuerwehr, die mit starken Kräften vor Ort war, konnte einen größeren Brand verhindern.

Bei dem Anwesen handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus. In einer Wohnung im Obergeschoss brach ein Feuer aus. Die in der Wohnung befindliche 58-jährige Bewohnerin wurde bei dem Brand leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

In der Wohnung entstand nur leichter Sachschaden.

Die Polizei prüft nun die Brandursache.

