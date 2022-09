Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Kind kollidiert mit Straßenbahn

Freiburg (ots)

Freiburg-Wiehre: Am 23.09.2022 kam es gegen 13:00 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Heinrich-von-Stephan-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem fahrradfahrenden Kind. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr das 13-jährige Kind die Basler Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle querte es den Gleisbereich und wurde von der in gleiche Richtung fahrenden Straßenbahn erfasst. Das Kind wurde verletzt und in eine umliegende Klinik verbracht.

Die Verkehrspolizei Freiburg ermittelt.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell