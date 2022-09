POL-FR: Weil am Rhein: Spezialisten geben Tipps zum Einbruchschutz

Freiburg (ots) - Das Informationsfahrzeug des LKA Baden-Württemberg kommt am Donnerstag, 29.9.2022 auf den Platz der alten Synagoge nach Freiburg! Wie schütze ich mich vor Einbrechern? Welche Sicherungen an Haus und Wohnung sind sinnvoll? Wie funktionieren sie? Antworten auf diese Fragen geben die Spezialisten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. (www.polizei-beratung.de). In einem 13 Meter langen Sattelzug wird ...

