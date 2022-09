Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch in ein Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Bramsche (ots)

Am Freitagmorgen machten sich unbekannte Täter zwischen 05.45 Uhr und 09.00 Uhr an einem Wohnhaus im Brückenort, unweit der Hemker Straße zu schaffen. Durch Gewaltanwendung an einem Erdgeschossfenster gelangten sie ins Objekt und nahmen zunächst Bargeld an sich. Darüber hinaus öffneten die Eindringlinge zwei Fahrzeuge mit den dazugehörigen Schlüsseln aus dem Haus und beschädigten dessen Türen. Die Bramscher Polizei bittet darum, verdächtige Beobachtungen unter 05461/94530 zu melden.

