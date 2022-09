Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Küchenbrand im Mehrfamilienhaus - Keine Verletzten

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstagmittag rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Küchenbrand in die "Karolinenstraße" aus. Gegen 12.30 Uhr ertönte die Brandmeldeanlage eines Mehrfamilienhauses unweit der "Robertstraße", Nachbarn wurden auf eine Rauchentwicklung in dem Keller des Gebäudes aufmerksam und wählten den Notruf. Die Ortsfeuerwehr war rasch vor Ort und bekämpfe die Flammen im Untergeschoss des Hauses schließlich erfolgreich. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Nach derzeitigem Stand ist das Feuer im Bereich einer Küchenzeile ausgebrochen, das Obergeschoss sowie Dachgeschoss bleiben vorerst unbewohnbar. Es ist ein Schaden von etwa 35.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, die übrigen Bewohner retteten sich rechtzeitig ins Freie.

