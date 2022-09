POL-KI: 220919.3 Kiel: Kriminalpolizei ermittelt nach Kellerbrand in Rendsburger Landstraße

Kiel (ots) - Beamte des 4. Reviers nahmen Donnerstagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest, der zuvor in einen Ellerbeker Imbiss eingebrochen sein soll. Es wird geprüft, ob er für zwei weitere Einbrüche aus der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Frage kommt. Eine Zeugin informierte Donnerstagfrüh gegen 06 Uhr die Polizei über 110, als sie den Einbruch in den Imbiss in der Schönberger Straße ...

mehr