Kiel (ots) - Freitagmorgen kam es in Wellingdorf zu einem Raub eines E-Scooters. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf fest und in Gewahrsam. Nach Angaben des 43 Jahre alten Fahrers des Scooters sei dieser gegen 06 Uhr auf dem Weg zur Arbeit im Wehdenweg in Höhe Hausnummer 124 gestürzt. Zwei Personen seien dann auf ihn zugekommen. Im weiteren Verlauf habe einer der beiden ein Messer gezückt, ihn damit ...

mehr