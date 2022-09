POL-KI: 220916.7 Kiel: Festnahme nach Raub eines E-Scooters

Schönberg (ots) - Am 13.09.2022, in der Zeit von 06:15 Uhr bis 10:40 Uhr, führten Polizeibeamtinnen und -beamte der Station Schönberg Verkehrskontrollen in Form von Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt verwarnten sie 27 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Zunächst kontrollierten die Kräfte der Polizei aus Schönberg im Bereich Barsbek und stellten fest, ...

mehr