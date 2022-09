Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220916.6 Schönberg: Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Schönberg

Schönberg (ots)

Am 13.09.2022, in der Zeit von 06:15 Uhr bis 10:40 Uhr, führten Polizeibeamtinnen und -beamte der Station Schönberg Verkehrskontrollen in Form von Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt verwarnten sie 27 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Zunächst kontrollierten die Kräfte der Polizei aus Schönberg im Bereich Barsbek und stellten fest, dass der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmenden sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 km/h hielt. Sie ahndeten zwei Verstöße.

Im Dorfe in Krummbek verwarnten die Beamtinnen und Beamten sieben PKW Fahrerinnen und Fahrer, die schneller als 30 km/h fuhren.

In der Straße Damm in Schönberg mussten die eingesetzten Kräfte 18 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sanktionieren, die sich nicht an die Geschwindigkeit von 30 km/h hielten. Der Spitzenreiter war mit 29 km/h zu schnell. Ihn erwarten 180 Euro Bußgeld und ein Punkt im Flensburger Verkehrszentralregister.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative durchführen.

Eva Rechtien

