POL-E: Essen: 29-Jähriger nach Faustschlag vor Diskothek schwer verletzt - FOTOFAHNDUNG

Berlin/Bukarest (ots) - Panzer, Flugzeuge, Soldaten, aber auch Herzen und Flaggen als Symbole der Freundschaft: Die geflüchteten Kinder, die Save the Children am Hauptbahnhof von Bukarest in Empfang nimmt, bringen ihre Erlebnisse mit Zeichnungen zum Ausdruck. Seit Kriegsausbruch am 24. Februar haben mehr als ...

mehr