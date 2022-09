Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220919.1 Kiel: Polizei nimmt Einbrecher fest

Kiel (ots)

Beamte des 4. Reviers nahmen Donnerstagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest, der zuvor in einen Ellerbeker Imbiss eingebrochen sein soll. Es wird geprüft, ob er für zwei weitere Einbrüche aus der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Frage kommt.

Eine Zeugin informierte Donnerstagfrüh gegen 06 Uhr die Polizei über 110, als sie den Einbruch in den Imbiss in der Schönberger Straße bemerkte. Polizisten des 4. Reviers gelang im Rahmen der Fahndung die Festnahme des 20 Jahre alten Tatverdächtigen in der Havemeisterstraße. Er kam nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam zu zwei weiteren Einbrüchen in einen Friseursalon am Tilsiter Platz und einen weiteren Imbiss in der Schönberger Straße.

Hier konnten die Beamten der Kriminalpolizei inzwischen einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen ermitteln. Bei der durch einen Richter angeordneten Durchsuchung der Wohnung des Mannes stellte die Polizei diverses Beweismaterial sowie ein gestohlenes Fahrrad sicher. Den Tatverdächtigen selbst konnten sie nicht antreffen, nach ihm wird aktuell gefahndet.

Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen gegen die beiden Männer und prüft, ob der 20-Jährige auch als (Mit-)Täter der beiden Taten aus der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Frage kommt.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell