Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Wellingholzhausen: Schwerer Unfall auf der Altenmeller Straße

Melle (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 13.25 Uhr, befuhr ein 76-Jähriger auf seinem Pedelec einen Feldweg nördlich der "Altenmeller Straße". Die Kreuzung beabsichtigte der Senior geradeaus in die Straße "Obernüven" zu überqueren. Dabei missachtete der Zweiradfahrer die Vorfahrt eines von links auf der "Altenmeller Straße" kommenden VW-Fahrers. Bei einem folgenden Zusammenstoß mit dem schwarzen Passat zog sich der 76-Jährige schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungswagen bracht den Mann in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen sind Sachschäden entstanden, es kam zu lokalen Verkehrsbeeinträchtigungen.

