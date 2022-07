Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Bargeld erbeutet

Gescher (ots)

Einen kompletten Tresor sowie Bargeld haben Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch in der Bauerschaft Büren in Gescher erbeutet. Um in das Haus zu gelangen, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf. Zu dem Geschehen kam es am Freitag zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

