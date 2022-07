Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Innenstadt - Mehrere Brände

Soest (ots)

Am Samstag, gegen 23.30 Uhr, befand sich eine Streife der Lippstädter Wache in einem Einsatz am Bahnhof. Die Streife kümmerte sich hier um eine hilflose Person. Im Rahmen des Einsatzes bemerkten die Einsatzkräfte auf der gegenüberliegenden Seite, am Bahnhofsplatz 1, zwei Fahrräder die offensichtlich brannten. Die Fahrräder waren in einem Fahrradständer abgestellt. Am ersten Fahrrad brannte im Bereich der Frontbeleuchtung ein Fahrradschloss das einen Stoffbezug hatte. Am zweiten Fahrrad brannte ein geflochtener Fahrradkorb. Beide Brandstellen konnten von der Streife mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Gegen 01.25 Uhr am Sonntagmorgen, meldete die Rettungsleitstelle ein brennendes Fahrrad, wieder am Bahnhofplatz 1. Die alarmierte Feuerwehr übernahm hier die Löscharbeiten. Gebrannt hatte hier wieder der Flechtkorb des Fahrrades aus dem vorherigen Einsatz. Gegen 02.10 Uhr am Sonntagmorgen, wurde erneut die Feuerwehr alarmiert. Diesmal brannte am Bahnhofsplatz 1 ein Sonnenschirm. Die Feuerwehr löschte den Brand. Da die Polizei davon ausgeht, dass die drei Brände vorsätzlich verursacht wurden, wurden jeweils Ermittlungsverfahren im Rahmen von Strafanzeigen eingeleitet. In Tatortnähe wurden zwei Personen angetroffen. Es besteht durchaus der Verdacht, dass die beiden Personen mit dem Brandgeschehen in Verbindung gebracht werden können. Ob sich das bestätigt, müssen die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen. (AG)

