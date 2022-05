Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrraddiebstahl in Dausenau

Dausenau (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag dem 21.05. auf Samstag den 22.05.22 wurde in Dausenau aus dem nicht verschlossenen Schuppen der Geschädigten ein Damenfahrrad gestohlen. Es handelt sich um ein Damenfahrrad 'Möwe' in der Farbe petrol-metallic mit 7 Gängen und Gelsattelbezug. Hinweise an die Polizei Bad Ems.

