Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Vandalen auf dem Rathausplatz

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag informierte eine Zeugin die Polizei über Sachbeschädigungen auf dem Rathausplatz, auf dem derzeit das Rathausplatzfestival stattfindet. Als die Beamten gegen 03.00 Uhr an der Örtlichkeit eintrafen, stellten diese diverse Beschädigungen an der Bühne vor der Rathaustreppe sowie in der unmittelbaren Umgebung fest. Abfalltonnen wurden umgestoßen und Blumen aus hergerichteten Körben herausgerissen und verteilt. An der Bühne selbst wurden mehrere, an Traversen befestigte Scheinwerfer beschädigt. Zudem entstanden in der Dachplane Brandlöcher, da von den unbekannten Tätern Papier angezündet und auf das Dach geworfen wurde. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Beobachtungen im Tatzusammenhang und Hinweise zur Identität der Verursacher nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (sn)

