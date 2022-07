Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Betrunken gegen Laterne

Anröchte (ots)

Am Samstagmorgen kam es um kurz nach 09.00 Uhr zu einem Unfallgeschehen auf dem Parkplatz des REWE-Markt in Anröchte an der Hauptstraße. Ein 37-jähriger Mann aus Litauen war beim Rangieren mit Wucht gegen einen Metallpoller sowie die dahinter befindliche Laterne geprallt und hatte beide Gegenstände beschädigt. Sein PKW Audi wurde im Frontbereich extrem in Mitleidenschaft gezogen und hat vermutlich nur noch Schrottwert. Die Polizeibeamten stellen vor Ort eine absolute, alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit fest. Es folgte die obligatorische Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (sn)

