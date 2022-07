Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Wohnungseinbruch

Lippstadt (ots)

Am Freitagnachmittag versuchten unbekannte Täter, im Zeitraum von 15.05 Uhr bis 16.10 Uhr in eine Wohnung an der Hirschberger Straße einzubrechen. Als die Mieterin ihr Heim in dem Mehrfamilienhaus kurz nach 15 Uhr für rund eine Stunde verließ, nutzten unbekannte Personen die Abwesenheit und versuchten, die Wohnungstür aufzuhebeln. Es gelang ihnen jedoch nicht, diese zu überwinden und die Räumlichkeiten zu betreten. Sie konnten sich nach dem Einbruchversuch unerkannt entfernen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (sn)

