Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw-Scheibe eingeschlagen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 01.04.2022 wurde eine Sachbeschädigung an einem Pkw, Fiat Doblo, gemeldet. Der Halter gab an, sein Fahrzeug am 31.03.2022, gg. 16:00 Uhr, in der Allensteiner Straße geparkt zu haben. Als er am nächsten Tag, gg. 10:30 Uhr zu dem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass die hintere Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen wurde. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell