POL-PDNW: Mädchen mit Roller gestürzt - leichtverletzt

Friedelsheim (ots) - Am Freitag, den 01.04.2022 im Zeitraum zwischen 12:45 Uhr und 15:20 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten roten Skoda Fabia auf einem Wirtschaftsweg, Nähe der Mülldeponie in Friedelsheim. Als die 26-jährige Geschädigte an ihr Auto zurückkam stellte sie den Schaden an der Fahrerseite fest. Das Schadensbild erstreckte sich vom linken Außenspiegel, bis zum hinteren linken ...

