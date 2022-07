Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Brand der öffentlichen Toilettenanlage - Feuerwehr mit Großaufgebot

Werl (ots)

Eine erhebliche Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss eines größeren Gebäudekomplexes am Neuer Markt führte am Freitagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Ein Brandort konnte im Dachgeschoss nicht festgestellt werden. Vielmehr wurde schließlich durch die Feuerwehr ein Brand in der öffentlichen Toilettenanlage des Gebäudekomplexes entdeckt. Über das Lüftungssystem war der Rauch vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss gezogen. Aussagen der Feuerwehr zufolge ist von Brandstiftung auszugehen. Personenschaden ist durch den Brand nicht entstanden. Der Gebäudeschaden wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. In der Zwischenzeit hat die Kriminalpolizei Soest die Ermittlungen übernommen und den Brandort beschlagnahmt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Werl unter der Telefonnummer 02922 - 9100-2834 oder an die Polizei Soest unter der Telefonnummer 02921 - 91000 zu wenden (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell