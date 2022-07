Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall mit Sachbeschädigung

Soest (ots)

Zu einem Unfall mit einer anschließenden Sachbeschädigung ist es am Donnerstag gegen 07:15 Uhr an der Waldstraße gekommen. Ein 62-jähriger Soester war mit seinem Auto auf der Waldstraße in Richtung Lippstädter Straße unterwegs. Am Windmühlenweg beabsichtigte er nach links abzubiegen. Nach eigener Angabe wurde er von der Sonne geblendet und übersah einen auf der Waldstraße in Richtung Hiddingser Weg fahrenden 23-jährigen Radfahrer. Es kam zur Kollision, nach der der Radfahrer aus Soest, nach Zeugenaussagen, mit der Faust auf die Windschutzscheibe des Autos schlug. Diese wurde dabei beschädigt. Nach einem kurzen Gespräch und dem Austausch der Personalien setzte er seine Fahrt fort. (wo)

