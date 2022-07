Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Cappel - Tür aufgemacht

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:40 Uhr, ist auf der Beckumer Straße eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Eine 67-jährige Frau war mit ihrem Pedelec auf dem Radweg vom Boker Kanal kommend in Richtung Böbbingweg unterwegs. Ein 46-jähriger Mann wollte aus einem am Straßenrand stehenden Auto aussteigen und öffnete die Tür. Dabei übersah er die Radlerin. Die Lippstädterin blieb mit der Außenseite ihres Fußes an der Tür hängen, konnte einen Sturz jedoch vermeiden. (wo)

