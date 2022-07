Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Mehrere Tonnen Getreide auf der B1 - Strecke komplett gesperrt

Werl (ots)

Ein Traktorfahrer mit Anhänger befährt am heutigen Tag, kurz vor 18.00 Uhr, die Westönner Bundesstraße in Fahrtrichtung Westen. Kurz nach der Einmündung Hohle Straße öffnet sich plötzlich die Klappe des Anhängers und mehrere Tonnen Getreide fließen auf die Fahrbahn. Die B1 ist aktuell in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Zur genauen Ursache liegen noch keine Informationen vor. (hn)

