Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Durchsuchungsmaßnahmen von Staatsanwaltschaft, Zoll und Steuerfahndung

Stuttgart (ots)

Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit führen heute im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart in mehreren Städten in Baden-Württemberg Durchsuchungsmaßnahmen durch. Die Ermittlungen richten sich gegen 24 Beschuldigte, die im Verdacht stehen, durch arbeitsteiliges Zusammenwirken im großen Ausmaß Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in der Baubranche vorenthalten zu haben. Laut den Ermittlungen sollen die beteiligten Bauunternehmer Subunternehmerverhältnisse mit den Betreibern von sogenannten Servicefirmen vorgetäuscht haben und von diesen nicht leistungshinterlegte Rechnungen für ihre Buchhaltung erworben haben. Die auf diese Rechnungen geleisteten Zahlungen wurden von den Betreibern der Servicefirmen an die Bauunternehmer zurückgeführt und standen diesen sodann für Schwarzlohnzahlungen auf den Baustellen zur Verfügung. Der Beitragsschaden für die Einzugsstellen soll sich auf mehrere Millionen Euro belaufen. An den heutigen Durchsuchungen beteiligen sich neben 230 Beamten verschiedener Zolldienststellen auch Beschäftigte der Steuerfahndung sowie der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Die Ermittlungen dauern an.

