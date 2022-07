Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer stürzt

Erwitte (ots)

Am Donnerstag, um 09:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Triftweg/Alter Hellweg/Jägerpfad zu einem Unfall. Ein 66-jähriger Mann aus Erwitte war mit seinem Pedelec auf dem Triftweg in Richtung Jägerpfad unterwegs. Er bemerkte einen von rechts kommenden Elektrotransporter zu spät. Die 46-jährige Autofahrerin aus Erwitte wollte nach links abbiegen und hatte dabei die Kurve geschnitten. Der unbehelmte Radfahrer machte eine Vollbremsung und stürzte dabei über den Lenker. Er verletzte sich und wurde zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell