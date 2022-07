POL-SO: Ruhestand

Kreispolizeibehörde Soest

Geseke (ots)

Nach 42 Dienstjahren wurde Polizeihauptkommissar Werner Schulte heute in den Ruhestand verabschiedet. Er begann 1980 seine Ausbildung bei der Polizei NRW. Es folgten Dienstzeiten in Köln und Düsseldorf bevor er 1991 zurück in die Heimat, in den Kreis Soest kam. Nach langen Jahren auf der Wache Lippstadt, wechselte er 2006 zur Wache nach Geseke wo er bis zum Schluss seinen Dienst versah. Der 62-jährige Familienvater von zwei Töchtern hat keine Angst vor Langeweile. Er ist mit dem Fahrrad und als Jogger gern in der Natur unterwegs. Außerdem fordert das Ehrenamt beim örtlichen Sportverein in Mantinghausen den Neu-Pensionär mit diversen Aufgaben. Die Dauerkarte im Paderborner Fußballstadion soll jetzt auch intensiv genutzt werden. Polizeidirektor Raimund Hörhold verabschiedete ihn im Beisein des Personalrates und seines Wachleiters aus Geseke. Alle wünschten ihm vor allem Gesundheit für seinen nun anstehenden Lebensabschnitt. (lü)

