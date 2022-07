Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mit dem Kopf in die Heckscheibe

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 10:35 Uhr, kam es an der Straße Vor dem Schonekindtor zu einem Unfall. Ein 50-jähriger Mann aus Dortmund war mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt unterwegs. In einem unachtsamen Moment fuhr er ungebremst gegen ein parkendes Auto. Er stürzte mit dem unbehelmten Kopf in die Windschutzscheibe des Pkw. Diese zersprang durch den Aufprall. Der Mann wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Er gab an am Vorabend noch Marihuana konsumiert zu haben. Daraufhin wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. An den Pkw entstand Sachschaden von etwa 1500,- EUR. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell