Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Falsche Polizisten scheitern

Kreis Soest (ots)

Am Mittwoch riefen unbekannte Täter bei einer über 80-jährigen Seniorin an. Sie erzählten von einem Unfall bei dem die Tochter der älteren Dame einen Unfall verursacht hätte bei dem jemand ums Leben gekommen sei. Die Seniorin konnte dann auch kurz mit ihrer "Tochter" sprechen. Diese bekam allerdings vor lauter Weinen kaum ein Wort heraus. 38.000,- EUR verlangte die angebliche Polizistin. Daraufhin fuhr das Opfer zu einer Filiale ihrer Bank um das Geld abzuholen. Da die Filiale nicht so viel Bargeld vor Ort hatte, wurde die Seniorin zur Hauptstelle der Bank geschickt. In der Zwischenzeit verständigte die Bankmitarbeiterin die Familie des Opfers. So konnte der Sohn seine Mutter in der Hauptstelle der Bank antreffen und sie über den Betrug aufklären. Der Dame fiel ein großer Stein vom Herzen, weil die Geschichte über ihre Tochter nicht stimmte. "Werden Sie nicht müde ältere Mitbürger über diese Masche zu informieren", so die Bitte der Polizei. Die skrupellosen Täter schaffen es immer wieder ältere Mitbürger in Sorge über die Familie zu versetzen und so all ihre Ersparnisse zu ergaunern. (lü)

