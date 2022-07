Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in einer Gaststätte (Folgemeldung)

Lippstadt (ots)

Nachdem es in der Nacht zum Sonntag in einer Gaststätte an der Lange Straße gebrannt hatte, steht die Brandursache nun fest. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei und eines Sachverständigen wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Nachforschungen zu den bislang unbekannten Tätern dauern noch an. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell