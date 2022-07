Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Körperverletzungsdelikt

Wickede (ots)

Am Dienstag, um 21:44 Uhr, riefen Zeugen die Polizei zur Kirchstraße. Hier fanden die Beamten einen 53-jährigen Mann aus Wickede vor. Er hatte eine Verletzung an der Stirn. Aufgrund einer geistigen Beeinträchtigung war er nur schwer zu verstehen. Er gab letztlich an von zwei jungen Männern geschlagen worden zu sein. Durch Zeugenhinweise konnten die Polizisten zwei Tatverdächtige ermitteln. Die 18 und 19 Jahre alten Männer aus Wickede gaben zu das Opfer getroffen zu haben. Sie gaben ebenfalls zu ihn geschlagen zu haben. Der 53-jährige wurde zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. (lü)

