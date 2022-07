POL-HB: Nr.: 0424 --Polizei begleitet Breminale

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Osterdeich Zeit: 13.07.2022 - 17.07.2022

Am Mittwoch beginnt auf den Osterdeichwiesen wieder das beliebte Kunst- und Kulturfest Breminale. Innensenator Ulrich Mäurer: "Damit alle Gäste die Zeit unbeschwert und sicher genießen können, werden uniformierte und zivile Einsatzkräfte der Polizei die Veranstaltung und die Situationen in den umliegenden Straßen begleiten. Die Polizei wird auch erstmalig mit einer mobilen Wache vor Ort präsent sein."

Diese befindet sich in Form eines Polizeicontainers am Osterdeich, in Höhe der Hausnummer 15, direkt neben dem Büro des Veranstalters und des Sanitätsdienstes. Um Unfällen vorzubeugen, wird der Osterdeich von Mittwoch bis Sonnabend ab 19 Uhr und am Sonntag ganztags für den Individualverkehr von Tiefer bis Sielwall gesperrt. Der Sielwall ist, bis auf Sonntag, jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr für Kraftfahrzeuge nicht passierbar. Neben öffentlichen Verkehrsmitteln empfiehlt die Polizei zu Fuß oder mit dem Rad anzureisen. Wichtig für Radfahrer: Der Fahrradweg am Osterdeich ist von der Mozartstraße bis zur Reederstraße während der Breminale gesperrt.

Erfahrungsgemäß nutzen Taschendiebe Menschenmengen aus, um unbemerkt Wertgegenstände zu stehlen. Die Polizei empfiehlt allen Besuchern deshalb, ihr Portemonnaie und andere Wertsachen in verschlossenen Taschen eng am Körper zu tragen. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen. Wertsachen sollten Sie nicht im Fahrzeug lassen. Autoaufbrecher kennen die Verstecke und nutzen günstige Gelegenheiten.

Wenn Sie sich in einer bedrohlichen Situation befinden oder sogar körperlich bedrängt werden, machen Sie durch lautes Schreien auf sich aufmerksam und versuchen Sie, Unbeteiligte direkt und aktiv zur Hilfeleistung aufzufordern. Verständigen Sie bitte in jedem Fall umgehend die Polizei auf der Breminale oder über den Notruf 110. Dies gilt auch für verdächtige Beobachtungen.

Die Polizei Bremen wünscht allen Besucherinnen und Besuchern eine schöne und sichere Zeit.

