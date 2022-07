POL-HB: Nr.: 0423 --Kind wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Suhrfeldstraße Zeit: 10.07.2022, 06:00 Uhr Am frühen Sonntagmorgen stellten Einsatzkräfte in Hemelingen zwei 19-jährige Heranwachsende. Zuvor hatten Zeugen einen versuchten Einbruch in eine Wohung gemeldet. Gegen 06:00 Uhr alarmierten Zeugen über den Notruf die Polizei. Sie hatten Lärm an einem Haus in der Suhrfeldstraße gehört und anschließend zwei Unbekannte ...

